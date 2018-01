Australia, centinaia di pipistrelli morti a causa del caldo record

Gli ambientalisti del gruppo australiano Help Save the Wildlife and Bushlands hanno pubblicato su Facebook una serie di immagini che mostrano i cadaveri dei pipistrelli caduti a terra. Il gruppo ha riferito al Guardian che più di 400 volpi volanti, sono soprannominati così questi animali, per via delle loro dimensioni e della pelliccia rossa intorno al collo, sono morti per disidratazione a causa delle altissime temperature raggiunte. Molti volontari del gruppo sono al lavoro da giorni per provare a reidratarli e a salvarli. Usa, gelo su Costa Est: in Florida iguane congelate cadono da alberi