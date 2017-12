La principessa del Kent si scusa per la spilla razzista

Travolte dalle accuse di razzismo sui social, la principessa di Kent si è pubblicamente scusata per aver indossato una spilla con una testa di moro durante un pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace. La scelta della donna aveva suscitato particolare clamore perché all’evento era presente anche Meghan Markle, futura moglie del principe Harry e figlia di una donna afroamericana.

Le scuse

“La principessa è molto dispiaciuta per aver provocato un'offesa", ha detto il suo portavoce Simon Astaire. Il gioiello da lei indossato, raffigurante un busto di moro in abiti sfarzosi, appartiene ad un tipo di arti figurative molto in voga nel periodo imperiale, e definito “Blackamoor”. Monili e accessori raffiguravano infatti schiavi e figure che abitavano le colonie inglesi in Africa: “ la spilla era un regalo, ed è stata indossata molte volte anche in passato”, ha aggiunto il rappresentante della moglie del principe Michael del Kent, cugino della regina Elisabetta II. Pare comunque che la principessa abbia deciso di non indossarla più .

Un personaggio controverso

Dopo la pubblicazione di alcuni scatti della principessa, ritratta al pranzo pre-natalizio con la spilla in questione, molti utenti l’avevano aspramente criticata sui social. Qualcuno aveva addirittura chiesto di allontanarla dal Paese, vista la mancanza di rispetto nei confronti della futura moglie del principe Harry, che ha origini afro-americane da parte di madre. Già nel 2004 l’aristocratica era finita al centro di una polemica razzista: in un ristorante di New York avrebbe detto a dei clienti neri troppo rumorosi di "tornarsene nelle colonie".