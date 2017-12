Filippine, tempesta tropicale su Mindanao: i morti sono oltre 180

Almeno 182 morti e decine di dispersi, anche se il bilancio resta ancora provvisorio e in continuo aggiornamento. Sono questi i numeri che esprimono le conseguenze del passaggio della tempesta tropicale che nelle ultime ore ha colpito il sud delle Filippine provocando frane e alluvioni e concentrandosi in particolare sull'isola di Mindanao.

Le zone colpite

Secondo l'agenzia della Protezione civile locale la maggior parte delle vittime si sono registrate nelle province di Lanao del Norte e Lanao del Sur e nella penisola Zamboanga. Le squadre di soccorritori continuano il loro lavoro insieme a soldati, poliziotti e volontari alla ricerca di sopravvissuti, ma anche per ripristinare la corrente elettrica saltata in varie parti delle aree colpite. I collegamenti marittimi ed aerei sono stati cancellati a causa del mare in tempesta e dei forti venti. Il numero degli sfollati, inizialmente fissato a 15mila persone, sarebbe arrivato a 30mila in tutta Mindanao, secondo quanto riporta la Cnn, che cita Mina Marasigan, portavoce del Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione dei rischi in caso di calamità nelle Filippine.

Tembin si sposta verso il Vietnam

La tempesta "Tembin" (“Vinta” per i filippini) sta flagellando da oltre 24 ore Mindanao, la più grande della isole delle Filippine, con venti fino a 80 chilometri all'ora e fortissime piogge. Le due città maggiormente colpite sono Tubod e Piagapo dove una decina di case sono state travolte dai massi. Nella stagione delle piogge solitamente fra i 15 e i 20 tifoni si abbattono sulle Filippine, nel periodo che va da maggio-giugno a novembre-dicembre. Recentemente un evento atmosferico simile a “Tembin” aveva fatto 46 vittime. L'attuale tifone dopo aver attraversato l'isola di Mindanao, si sta dirigendo verso la punta sud di Palawan prima di spostarsi ancora a ovest.

Tempesta Tembin si sposta dalle Filippine al Vietnam

Data ultima modifica 23 dicembre 2017 ore 19:45