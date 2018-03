È morto Luigi De Filippo, aveva 87 anni

È morto a Roma, all'età di 87 anni, Luigi De Filippo. A dare la notizia sono state fonti vicine alla famiglia. Figlio di Peppino De Filippo, ultimo erede della storica dinastia, era nato a Napoli, il 10 agosto 1930. Nella sua carriera è stato sia attore che regista e commediografo. Fino a metà gennaio era stato in scena, con Natale in casa Cupiello, al Teatro Parioli di Roma di cui era anche direttore artistico.

La carriera artistica: dal teatro alla tv

Il debutto risale agli anni Cinquanta, con la compagnia paterna. Anni dopo, nel 1978, aveva fondato la sua. Come si legge sul sito di De Filippo, le sue opere, fra cui La commedia de re buffone e del buffone re, Storia strana su di una terrazza napoletana, Buffo napoletano, Come e perché crollò il Colosseo e La fortuna di nascere a Napoli, sono state più volte rappresentate sia in teatro che in televisione. È stato anche interprete di circa 50 film e di vari sceneggiati televisivi, e ha interpretato e diretto numerose commedie. Nel 2001, per i suoi 50 anni di attività, aveva ricevuto il Premio personalità europea in Campidoglio. Mentre nel 2005, il presidente della Repubblica Ciampi lo aveva insignito della onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica per particolari meriti artistici.

Gentiloni: un grande, Roma lo ringrazia

A ricordare De Filippo anche Paolo Gentiloni che, su Twitter, scrive: "Ricordo Luigi De Filippo ultimo grande di una famiglia che ha fatto grande il nostro teatro. Roma lo ringrazia anche per l'impegno di questi anni al Teatro Parioli". Mentre il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, lo ha definito un "grandissimo attore e regista, uomo di raffinata e profonda cultura. Figlio dell'immenso Peppino, con Luigi se ne va l'erede di una famiglia che è stata protagonista del teatro napoletano in tutto il mondo".

