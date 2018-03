Bomba artigianale esplode ad Alghero, nessun ferito

Una bomba è esplosa nella tarda serata del 30 marzo ad Alghero, nel quartiere popolare della Pietraia. A dare l'allarme sono stati i residenti, allarmati da un violento boato. Secondo un primo bilancio non vi sarebbero né feriti né danni ingenti.

Indagini in corso

L'esplosione è avvenuta intorno alle ore 23 davanti un portone di un palazzo in via Torricelli. Secondo quanto appurato dagli investigatori, si tratterebbe di un ordigno artigianale, verosimilmente una molotov o una bomba-carta. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, le cui caserme distano poche centinaia di metri dal luogo dell'accaduto. I danni causati sarebbero lievi e non ci sarebbero persone colpite dall'esplosione. Le indagini sono però tuttora in corso per cercare di risalire ai colpevoli e accertare i destinatari e le motivazioni del gesto.