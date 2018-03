Uomo aggredito fuori da un bar vicino Roma: è in fin di vita

Un uomo di 54 anni è stato aggredito e ridotto in fina di vita nella notte tra il 29 e il 30 marzo davanti ad un bar in via delle Molette a Mentana, paese alle porte di Roma. Il 54enne, residente della zona che fa consegne per una pasticceria, è stato trovato riverso a terra: si trova ora in ospedale in prognosi riservata e ha riportato diverse fratture e ferite multiple facciali e al cranio. Sono in corso indagini per far luce sulla vicenda.

L’aggressione dopo la consegna

Da quanto ricostruito finora dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, sempre in provincia di Roma, l'uomo aveva appena lasciato al bar le confezioni della pasticceria per cui lavora e, all'uscita, sarebbe stato aggredito.