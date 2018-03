Funerali Fabrizio Frizzi, migliaia di persone per l'ultimo saluto

Addio a Fabrizio Frizzi Guarda tutti i video

Maxischermo in piazza del Popolo

Roma dà l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Nella chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, sono in corso i funerali del presentatore morto il 26 marzo all’età di 60 anni a causa di un’emorragia cerebrale , all'ospedale Sant'Andrea, sempre nella Capitale. Migliaia i presenti. Quando il feretro è arrivato nella piazza è stato accolto da un lungo applauso. "Perdiamo un amico e un fratello. Gli diciamo addio e arrivederci. Lui ha ora raggiunto i suoi cari", ha detto don Walter Insero, che officia la cerimonia. Sulla bara del conduttore, fiori gialli sopra una sua foto. Nella giornata di ieri, oltre 10mila persone gli hanno reso omaggio nella camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini . Tanti i volti noti che hanno voluto salutare Frizzi: da Fiorello a Paolo Gentiloni, da Luca Cordero di Montezemolo al presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai tanti colleghi della tv che con lui hanno lavorato per anni.

In piazza del Popolo, ancor prima dei funerali, una folla di centinaia di persone si è assiepata dietro le transenne che impediscono l’accesso alla chiesa degli Artisti. Tante le corone di fiori. Tra cui, quelle de "gli amici di Sky", "gli amici dei Fatti Vostri" e dei "condomini di via Cortina d'Ampezzo". Tra la folla emerge anche lo stendardo del liceo Calasanzio, l'istituto frequentato dal presentatore. All’esterno della chiesa è stato allestito un maxischermo mobile. In via del Corso l'accesso è rigorosamente pedonale, sono state collocate transenne e due mezzi dell'Esercito in mezzo alla strada.

Pieraccioni: "Fabrizio sempre nel cuore"

Tra i primi ad arrivare alla chiese degli Artisti per l’ultimo saluto a Frizzi, il regista ed attore, Leonardo Pieraccioni. "Bisogna dire addio a Fabrizio ma avercelo sempre nel cuore come tutti i personaggi che ci hanno fatto stare bene e che continuerà in qualche modo", ha detto. Tra gli altri, presenti anche Alba Parietti, Michele Guardì, Carlo Conti, Simona Ventura, Giancarlo Magalli e la cantante Giorgia. Ai funerali presente anche Valeria Favorito, la ragazza alla quale, nel 2000, Frizzi donò il midollo osseo salvandola dalla leucemia.

