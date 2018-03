Fabrizio Frizzi, migliaia di persone in coda per la camera ardente

Roma dà l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Amici, colleghi di una vita, ma anche tanta gente comune, telespettatori cresciuti con i suoi programmi. Centinaia di persone, dalle prime luci dell’alba, si sono messe in coda in viale Mazzini, sede Rai della Capitale, per entrare nella camera ardente allestita in ricordo del conduttore tv scomparso ieri, lunedì 26 marzo, all’età di 60 anni. Tra i presenti alla camera ardente, che ha aperto alle ore 10, c’erano anche l’ex premier Paolo Gentiloni, l’ex ministro Marianna Madia, Luca Cordero di Montezemolo, Giovanni Malagò. I funerali di Frizzi si terranno domani, alle ore 12, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Camera ardente per Fabrizio Frizzi, lunga coda a Roma. FOTO

La camera ardente di Roma

La lunga fila fuori da viale Mazzini si è formata dall’alba: alcune persone erano in coda dalle 6 del mattino (LE FOTO). La camera ardente è stata aperta alle 10 e molti amici di Fabrizio Frizzi hanno voluto dare l’ultimo saluto: i fratelli Fiorello, Flavio Insinna, il presidente del Coni Giovanni Malagò, gli attori Alessandro Haber e Bianca Guaccero, Luca Cordero di Montezemolo. Accanto al feretro, raccontano numerose persone entrate a rendere omaggio, c'è il fratello di Frizzi, Fabio.

Presenti anche Gentiloni e Madia

L’ormai ex premier Paolo Gentiloni ha raggiunto la camera ardente per Fabrizio Frizzi in tarda mattinata: “Qui c'è tantissima gente a conferma che Fabrizio Frizzi era una bella persona, apprezzata per la sua umanità, la sua capacità professionale, per la sua gentilezza e cortesia, per la sua modestia. Un bellissimo esempio per il Paese”, ha commentato all’uscita. Il ministro uscente Marianna Madia ha fatto la fila tra la gente per entrare a dare l’ultimo saluto a Frizzi.

Domani i funerali

Lunghissimo l’elenco di amici e colleghi che hanno voluto essere presenti alla camera ardente allestita in viale Mazzini: tra gli altri, Bruno Vespa che ha definito Frizzi "indimenticabile", Riccardo Rossi, Eva Grimaldi, Max Giusti, Gianni Letta, Enrico Brignano, Pupo, Veronica Pivetti, Roberto Giachetti, Luca Zingaretti, Walter Veltroni. I funerali del presentatore sono previsti per domani alle ore 12 alla Chiesa degli Artisti.