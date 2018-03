Alto Adige, valanga sul Gran Zebrù: due morti e un ferito

Una valanga ha causato la morte di due escursionisti sul Gran Zebrù, in Alto Adige. Una terza persona, una giovane donna, è ferita e in gravi condizioni. L'incidente si è verificato in mattinata, attorno alle 10.40, e ha coinvolto un gruppo di scialpinisti austriaci.

I soccorsi

La slavina - si apprende dai soccorritori - si è staccata a 3200 metri di quota nei pressi di Passo Bottiglia. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Pelikan e Aiut Alpin che hanno portato in quota gli uomini del soccorso alpino di Solda. Due alpinisti erano ormai morti quando sono stati liberati dalla neve. Una giovane donna è stata trasportata in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale di Trento. Sulle montagne dell'Alto Adige in questi giorni il pericolo di valanghe e' "marcato" di livello 3 su una scala che va da 1 a 5.