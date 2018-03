Nuovo sfregio al monumento di Moro: scritta Br su lapide in via Fani

Ancora uno sfregio a un monumento in ricordo di Aldo Moro. In questo caso si tratta di una stele che celebra le vittime dell'agguato di via Fani, a 40 anni dal rapimento del presidente della Democrazia Cristiana da parte delle Brigate Rosse. Sul monumento, che ricorda i nomi dei cinque uomini della scorta dello statista uccisi dai terroristi, è stata dipinta la sigla "BR" con il colore rosso. La stele era stata inaugurata lo scorso 16 marzo, nell'anniversario della strage, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sindaca Virginia Raggi su Twitter: "Ancora un oltraggio", è un "insulto alla nostra memoria". Aldo Moro, commemorazioni per i 40 anni della strage di Via Fani. FOTO

Rilievi su lapide, al vaglio immagini telecamere

Dopo l'accaduto i carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno iniziato i rilievi sulla lapide. Accertamenti scientifici sono in corso sulla vernice rossa utilizzata per la scritta. Al vaglio anche eventuali testimonianze e registrazioni di telecamere della zona che possano aver ripreso la scena.

A febbraio la svastica su lapide

Quello odierno non è il primo caso di uno sfregio al ricordo dello statista. A febbraio la scritta "A morte le guardie" con due svastiche ai lati è stata trovata sulla base di cemento della lapide commemorativa di Aldo Moro a Roma. "Un'azione vergognosa e un insulto per i tanti servitori dello Stato che hanno perso la vita per mantenere la schiena dritta alla democrazia di questo Paese", avevano commentato in quell'occasione i familiari delle vittime di via Fani.

