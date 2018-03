Roma: 17enne rapina farmacia e fugge. Arrestato dopo sparatoria

Tentato omicidio, detenzione illegale di arma, rapina aggravata e ricettazione. Sono questi i quattro capi d'accusa di cui dovrà rispondere un 17enne arrestato dai carabinieri dopo aver tentato una rapina in una farmacia di Rocca di Papa, alle porte di Roma.

Il tentato colpo

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, intorno alle ore 20 di lunedì 19 marzo il giovane, armato di pistola e a volto coperto, si è introdotto all'interno della farmacia obbligando il titolare a consegnare circa 600 euro in contanti per poi fuggire a piedi. Subito dopo il farmacista ha allertato il 112 ed è uscito fuori dal negozio dove ha incontrato un amico a bordo di un auto. I due si sono quindi lanciati all'inseguimento del fuggitivo che, alla vista della vettura ha esploso due colpi di pistola. Uno di questi ha centrato lo sportello della macchina dal lato del passeggero e ha attraversato l'abitacolo, fortunatamente senza ferire nessuno dei due occupanti. Il giovane si è poi dileguato nelle campagne dove è stato successivamente individuato dai carabinieri della compagnia di Frascati e delle stazioni Rocca di Papa e Grottaferrata.

Il ragazzo arrestato

Alla vista dei carabinieri il ragazzo ha gettato l'arma a terra: nella pistola c'era ancora un colpo in canna e quattro nel caricatore. Una volta arrestato il 17enne è stato poi condotto al Centro di prima accoglienza Virginia Agnelli di Roma. Dopo l'identificazione gli inquirenti hanno appreso che il giovane incensurato è originario di Reggio Calabria. Tra i reati a lui contestati c'è anche quello di ricettazione, in quanto la pistola usata per la tentata rapina risultava rubata nel 2003 in provincia di Torino. La refurtiva è stata restituita al farmacista mentre l'arma è stata portata ai laboratori di balistica dei Ris per ulteriori accertamenti. Sono in corso indagini per chiarire anche se il giovane sia responsabile di altre rapine nella zona.