Assenteismo, 61 dipendenti comunali indagati nel napoletano

Sessantuno dipendenti del comune di Marigliano, in provincia di Napoli, sono indagati a vario titolo per i reati di truffa aggravata e false attestazioni. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola, hanno notificato agli interessati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ciascuno dei dipendenti comunali coinvolti, spiegano dalla Procura, "attestava falsamente di aver svolto attività lavorativa risultando invece non presente nel comune nelle date e negli orari indicati".

Utilizzo fraudolento del badge

L'indagine è stata svolta tra il mese di giugno 2014 e febbraio 2018. Durante il periodo, secondo gli investigatori, i dipendenti hanno attestato falsamente il loro orario di servizio in maniera reiterata. Nello specifico gli indagati, attraverso l’utilizzo indebito del badge, hanno indotto in errore l'ente comunale, venendo retribuiti per un’attività lavorativa che di fatto non hanno prestato.