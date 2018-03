Peculato, sequestrata una casa di campagna a Ingroia

La guardia di Finanza ha sequestrato una casa di campagna dell'ex pm di Palermo Antonio Ingroia, indagato per peculato. La decisione arriva dopo che, nei giorni scorsi, il gip aveva disposto su richiesta della Procura il sequestro preventivo per un equivalente di 151mila euro dell'ex magistrato. La scelta di disporre il sequestro dell'immobile, che si trova a Calatafimi, nascerebbe dal fatto che il denaro presente sui conti correnti dell'indagato non sarebbe sufficiente a "coprire" la totalità della somma sequestrata dal gip. Il provvedimento determina inoltre l'impossibilità di vendere la casa. Sequestrati 151mila euro a Ingroia, si era assegnato premio produzione

L'indennità sproporzionata e i rimborsi spese

Secondo l’accusa, quando Ingroia era amministratore unico di Sicilia e Servizi (2013), società a capitale pubblico che gestisce i servizi informatici della Regione siciliana, avrebbe percepito indebitamente rimborsi di viaggio per 34mila euro e si sarebbe liquidato un'indennità di risultato da 117mila euro, sproporzionata rispetto agli utili realizzati dalla società. Per gli inquirenti si tratterebbe di una somma indebita perché la legge stabilisce che l'indennità non può superare il doppio del compenso onnicomprensivo attribuito pari, per Ingroia a 50mila euro l'anno. Nel 2013, l'ex pm ha lavorato a Sicilia e Servizi solo tre mesi, percependo quindi uno stipendio limitato a quel periodo. Per questo dunque l'indennità sarebbe del tutto sproporzionata. L'ex magistrato, dopo le accuse, si era difeso dicendo: "Ho sempre rispettato la legge".