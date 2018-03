A Cassino stele per parà tedeschi nazisti: è polemica

È polemica a Cassino dove oggi (18 marzo) deve essere inaugurata, difronte alla grotta di Foltin, una stele in memoria dei paracadutisti e dei soldati tedeschi caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. "È un gesto grave, una ferita alla memoria della guerra di liberazione: non posso, dunque, che condannare iniziative come questa", ha commentato il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti. Mentre l’Anpi (associazione nazionale partigiani italiani) di Roma parla di "uno sfregio alla guerra di liberazione" e si dice pronta a denunciare l’accaduto. Per l'Associazione albergatori, invece, si tratta di un gesto di "riconciliazione", "senza alcuna valenza politica". Dello stesso parere anche l'Associazione paracadutisti tedeschi che spiega: "È un monito e un ricordo delle vite stroncate dall'assurdità e dalla violenza della guerra e per tutti i militari e tutti i civili morti nella battaglia". Intanto, nella serata di ieri, è arrivato l’appello del primo cittadino di Cassino che ha chiesto di sospendere l’iniziativa.

Lo stop del sindaco

La stele dovrebbe essere collocata a Cassino nel punto della grotta di Foltin, posto di comando proprio del capitano dei paracadutisti nazisti Ferdinand Foltin. L'Associazione degli albergatori di Montecassino e Linea Gustav (fortificazione nazista che divideva in due l'Italia, ndr) ha coinvolto nell’iniziativa il sindaco di centrodestra Carlo Maria D'Alessandro e l'abate di Montecassino Dom Donato Ogliari. Quest'ultimo, secondo quanto riporta la locandina online dell'evento, dovrebbe benedire la stele. Ma nella serata di ieri è arrivato il passo indietro del primo cittadino che ha spiegato: "Ricordando la distruzione della nostra città ho definito il 15 marzo un olocausto per la nostra comunità. Quindi qualsiasi iniziativa che possa turbare la memoria e la sensibilità della nostra città deve essere sospesa".

Il caso di Affile

Zingaretti commentando l’iniziativa, rivelata dal Fatto Quotidiano, ha parlato di "grande stupore e profonda inquietudine". "Sul manifesto appare un paracadute aperto che richiama la prima Divisione che ha operato nella zona", fa notare il governatore del Lazio. Ma quello di Cassino non è il solo caso. A novembre scorso il sindaco di Affile, Ercole Viri, e due assessori sono stati condannati a otto e sei mesi per apologia di fascismo per il sacrario di Graziani, nativo di Filettino, nel Frusinate, a pochi chilometri di distanza. Il monumento, costruito con soldi pubblici, è stato aspramente osteggiato dall'Associazione partigiani (Anpi) e dallo stesso Zingaretti.

