Guardia giurata uccisa, mamma di un arrestato: "Non mi vedrà mai più"

"Mio figlio è una assassino, non mi rivedrà mai più". Sono queste le parole che la madre di uno dei tre ragazzi arrestati per l’omicidio di un vigilante della metropolitana di Napoli ha detto a La Repubblica. Lo scorso 3 marzo, i tre minorenni hanno aggredito con dei bastoni una guardia giurata alla fermata di Piscinola con l’obiettivo di rubare la pistola d’ordinanza per poi rivenderla. L’uomo è morto il 15 marzo scorso, dopo due settimane di agonia.

"Non ci volevo credere, lo stavo mandando in Germania per salvarlo"

"Io non ci volevo credere che avessero fatto una cosa così assurda. Anche se lui ha guardato solamente, perché io non ci credo che lui abbia colpito, ma deve pagare il suo reato", prosegue la mamma di uno dei tre minorenni. "Non ha voluto studiare, lo stavo mandando in Germania a lavorare. Era l'unico modo per salvarsi", afferma mostrando il biglietto telematico che aveva comprato per il figlio.

Il fratello: "Non ne avevo capito niente"

A parlare è anche il fratello gemello di uno dei tre minorenni indagati: "Non avevo capito niente, non si è confidato. Lui usciva con gli amici, io ormai stavo solo con la mia fidanzata".

L'aggressione

Dopo la ricostruzione effettuata grazie all’aiuto di alcune telecamere di sorveglianza e una serie di intercettazioni, gli uomini del commissariato di Scampia sono risaliti ai due sedicenni e al diciassettenne. I tre ragazzi avrebbero atteso l'arrivo del vigilante alla stazione della metro per impossessarsi della sua pistola. Prima di essere colpito mortalmente, l’uomo stava effettuando gli ultimi controlli per chiudere il cancello d'ingresso alla stazione. Quando i poliziotti del commissariato di Scampia sono arrivati alla fermata di Piscinola, l’hanno trovato a terra con una vistosa ferita in testa. In un cassonetto vicino all'auto c'era un bastone di legno e la borsa dell'uomo. Portato all'ospedale Cardarelli e operato d'urgenza al cervello, il vigilante era stato tenuto in coma farmacologico, ma nella notte tra giovedì e venerdì è morto.

Nessun pentimento

I tre ragazzi - tutti incensurati - appartengono a famiglie modeste. L'attività investigativa ha appurato che non hanno contatti con i clan della zona. Nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei dove sono stati portati dalla Polizia, in esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla Procura dei Minorenni, pur avendo confessato, non si sono mostrati preoccupati per aver ucciso il vigilante. "Non si sono strappati i capelli per l'accaduto - fa sapere Bruno Mandato, dirigente del commissariato di Scampia - di avere provocato la morte di un bravo padre di famiglia. Uno dei tre, quando ha capito che l'avrebbero rinchiuso, ha abbracciato il padre, a cui è particolarmente legato, preoccupato del fatto che non lo avrebbe rivisto per lungo tempo. Un altro - ha continuato l'investigatore - era angosciato, ma solo perchè non sapeva se gli avessero consentito di fare la doccia".