Sisma Norcia, sequestrato centro polivalente: indagato anche Boeri

Sequestrato il centro polivalente 4.0 di Norcia progettato dopo l'emergenza sisma. Avviso di garanzia per il sindaco Nicola Alemanno e per l'architetto Stefano Boeri, che ha ideato l'opera. Secondo la procura di Spoleto, il centro è stato realizzato in violazione alla normativa che ne prevede la temporaneità. Il centro "Norcia 4.0" - secondo gli investigatori - avrebbe invece carattere definitivo. "E' un grande equivoco", replica Boeri.

Sequestrato centro polivalente

Il centro, allestito appena fuori le mura di Norcia, è stato costruito interamente in legno e inaugurato nel giugno del 2017 dopo la forte scossa di magnitudo 6.5 che il 30 ottobre 2016 ha causato decine di migliaia di sfollati e danni incalcolabili (sisma Centro italia, lo speciale).

Boeri: è un equivoco

Immediata la replica dell'archistar, che si dice "senza parole". "Non so come si faccia a dire che non è temporaneo - aggiunge - E' smontabile e rimontabile completamente, impianti inclusi". Nel provvedimento della Procura si sostiene inoltre che il centro polivalente sia stato costruito in un'area sottoposta a tutela paesaggistica in quanto all'interno del Parco dei monti Sibillini e sito d'interesse comunitario.

4.0

Il 14 marzo il centro Boeri avrebbe dovuto ospitare un'iniziativa organizzata dalla Rappresentanza italiana della Commissione europea sui finanziamenti europei diretti e indiretti per aiutare la ripresa delle comunità e dei territori colpiti dal sisma. L'evento, fa sapere il Comune, è confermato, ma si terrà a Palazzo Seneca. Negli ultimi mesi tutte le più importanti iniziative a Norcia si sono svolte proprio al centro Boeri.

Quello sequestrato è solo il primo di quattro moduli - tre sono ancora da costruire - per dare alla città gravemente colpita dal sisma un luogo di ritrovo per iniziative sociali e culturali.