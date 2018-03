Allerta meteo: temporali e venti forti al Centro-Nord

Ancora allerta meteo. Dopo Burian un’altra perturbazione sta interessando le regioni settentrionali, in estensione a quelle centrali. La Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo per temporali e venti forti, dal Nord al Centro. Allerta arancione dunque in particolare su Emilia Romagna, nordovest della Toscana e alcuni bacini della Liguria (LE PREVISIONI).

La perturbazione

Un'area di bassa pressione presente sul Mediterraneo sta infatti innescando una risalita di correnti caldo-umide verso la nostra penisola e questo determinerà, nella giornata di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, ed una intensificazione dei venti, dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione a parte del centro.

L'allerta meteo

L'allerta meteo prevede, in particolare, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in estensione a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si prevedono inoltre nevicate su Lombardia e Provincia autonoma di Trento, a quote superiori a 1200-1500 metri, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

L'avviso prevede, infine, venti forti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte su Toscana, Umbria e Lazio, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.