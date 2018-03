Adescava minorenni sui social e abusava di loro: arrestato un 41enne

Si fingeva un adolescente e adescava ragazzine quattordicenni sui social network per poi abusare di loro. Per questo un 41enne della provincia di Bari, nei confronti del quale è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare, dovrà rispondere dei reati di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, adescamento, corruzione di minori e violenza sessuale. Gli investigatori della Polizia Postale, dopo aver esaminato 180mila sms e alcune chat, sono riusciti a identificare le vittime dell’uomo, che hanno confermato gli abusi.

I finti profili social

Gli investigatori, seguendo le tracce informatiche, sono riusciti a identificare il 41enne e a ottenere un decreto di perquisizione. Le modalità con cui l’uomo adescava le minorenni sono emerse dall’analisi dei suoi dispositivi: utilizzando identità diverse su altrettante chat, l'uomo a volte si fingeva "Francesco Bho", un ragazzo innamorato e protettivo, e in altri casi si presentava come "Miki Lam", cattivo e aggressivo. Una specie di gioco delle personalità grazie al quale il 41enne riusciva a entrare in contatto con le ragazzine.

Era già stato condannato

Le vittime, ascoltate in audizione protetta, hanno confermato quanto emerso dalle conversazioni virtuali ed è stata accertata anche una violenza sessuale nei confronti di una ragazza poco più che quattordicenne. L'uomo, attualmente in stato di custodia cautelare, era già stato condannato per reati analoghi ai danni di minorenni a 8 anni e 8 mesi di reclusione a seguito di processo con rito abbreviato.