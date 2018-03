Un 8 marzo all’insegna degli scioperi in tutta Italia. È un giovedì difficile per chi intende spostarsi con mezzi pubblici, taxi e aerei. L’Unione sindacale di base ha indetto uno sciopero generale di 24 ore in occasione della Festa della donna contro ogni discriminazione di genere e ogni forma di violenza maschile. La situazione trasporti in mattinata è regolare a Milano, mentre sono segnalati disagi a Roma. Bus e vaporetti regolari a Venezia.

A Roma corse ridotte di metro A e B

Nella Capitale corse ridotte sulla metro A e B. Lo stop al trasporto pubblico è iniziato alle 8.30 e durerà fino alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio. Possibili riduzioni del servizio anche per bus e tram. A causa dello sciopero è stata chiusa anche la ferrovia Roma-Lido, mentre la metro C risulta erogare un servizio regolare, come pure la ferrovia Termini Centocelle. Quanto alla Roma Viterbo, nel servizio urbano è attiva con riduzione di corse.

A Milano metro regolare

A Milano, invece, la circolazione sulle linee metropolitane è regolare e, secondo Atm (Azienda trasporti milanesi), lo sciopero generale al momento non sta creando disagi. L'Atm rende noto che per manifestazioni e cortei previsti sono possibili deviazioni in superficie con maggiori attese.

Disagi anche a Torino e Napoli

Sono previsti disagi a Torino e Napoli. In Piemonte, la Gtt, che gestisce il trasporto pubblico locale, ha fatto sapere che ci sono due fasce di garanzia per bus, tram e metro (6-9 e 12-15), mentre le linee extraurbane sono garantite da inizio servizio fino alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. A Napoli, invece, l'Anm ha già indetto lo sciopero e annunciato le fasce di garanzia: servizio bus regolare dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Vaporetti regolari a Venezia

Parte senza troppi disagi la giornata di sciopero generale a Venezia sul fronte dei trasporti pubblici. Actv, la società che gestisce le corse di autobus e vaporetti, attraverso i propri canali social, ha fatto sapere che, oltre ai servizi minimi garantiti, saranno attivi collegamenti della linea 2, che percorre il Canal Grande, ogni 20 minuti da San Zaccaria al Tronchetto e della linea 3 da piazzale Roma per Murano Colonna dalle 6.50 ogni mezz'ora. La 5.1, invece, dal Lido per Fondamente Nove dovrebbe essere effettuata ogni 20 minuti. Anche per quanto riguarda i bus, spiega la società, sono previste diverse corse, ma in questo caso vengono annunciate di volta in volta in base al personale disponibile.

Possibili stop anche per taxi e aerei

Oltre ai mezzi pubblici, oggi potrebbero fermarsi anche i tassisti e i dipendenti degli aeroporti e dell'Enav che ha già preannunciato lo stop dalle 13 alle 17: un'agitazione dei controllori del traffico aereo, proclamata dai sindacati di categoria di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. Previsto anche uno sciopero locale, sempre dell'Enav, all'aeroporto di Roma-Fiumicino dalle 10 alle 18 indetto da Ugl-Ta e Unica. L'Enav da parte sua ha assicurato che verranno garantite le prestazioni indispensabili.