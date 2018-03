8 marzo sciopero generale dei trasporti, possibili disagi

Sarà un 8 marzo difficile per i cittadini che hanno intenzione di spostarsi con mezzi pubblici, taxi e aerei: come già avvenuto lo scorso anno, l’Unione sindacale di base ha indetto uno sciopero generale di 24 ore in occasione della Festa della donna contro ogni discriminazione di genere e ogni forma di violenza maschile. #L8marzo - LO SPECIALE

Milano e Roma, rischio paralisi

Tra le città più a rischio c’è Milano, dove il trasporto pubblico locale garantito da Atm rispetterà solo la fascia di garanzia 15-18, mentre Trenord garantirà le corse negli orari 6-9 e 18 -21, così come quelle di Trenitalia e Italo. Non si escludono soppressioni dei treni che collegano città e aeroporti. Non va meglio a Roma, dove i dipendenti Atac e Roma Tpl saranno in sciopero dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. In questa fascia oraria non saranno disponibili bus, filobus, tram, metro, ferrovie locali come la Roma-Civitacastellana-Viterbo, la Termini-Centocelle e la Roma-Lido. Lo stesso vale per i bus extraurbani e regionali di Cotral, mentre per quanto riguarda i treni regionali saranno garantiti solo quelli nella fascia 6-9 e 18-21.

Disagi anche a Torino e Napoli

Non mancheranno i disagi neppure nelle città di Torino e Napoli: in Piemonte, la Gtt, che gestisce il trasporto pubblico locale, ha comunicato due fasce di garanzia per bus, tram e metro (6-9 e 12-15), mentre le linee extraurbane saranno garantite da inizio servizio fino alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. A Napoli, invece, l'Anm ha già indetto lo sciopero e annunciato le fasce di garanzia: servizio bus regolare dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Possibili stop anche per taxi e aerei

Oltre ai mezzi pubblici potrebbero fermarsi anche i tassisti e i dipendenti degli aeroporti e dell'Enav che ha già preannunciato lo stop dalle 13 alle 17: un'agitazione dei controllori del traffico aereo, proclamata dai sindacati di categoria di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. Previsto anche uno sciopero locale, sempre dell'Enav, all'aeroporto di Roma-Fiumicino dalle 10 alle 18 indetto da Ugl-Ta e Unica. L'Enav da parte sua ha assicurato che verranno garantite le prestazioni indispensabili.

Lo sciopero delle donne: le iniziative

L'8 marzo in Italia e in tanti altri Paesi del mondo è stato indetto lo sciopero globale delle donne. L'associazione femminista "Non una di meno" ha organizzato un corteo che giovedì 8 marzo, a Roma, partirà da piazza Vittorio all'Esquilino. Si tratta di una marcia significativa, tant'è che il percorso - spiega una nota del movimento - "attraverserà luoghi simbolici per i corpi delle donne, oggi più che mai strumentalizzati da leggi e campagne d'odio razzista e sessista". Tuttavia, le donne non si fermeranno soltanto a Roma o in Italia: in tante altre città della penisola verranno organizzate iniziative mentre - spiegano da "Non una di meno" - "saranno più di 70 i Paesi in cui le donne incroceranno le braccia astenendosi da qualsiasi attività produttiva e riproduttiva, formale o informale, retribuita o gratuita. Lo sciopero femminista coinvolgerà le lavoratrici a tempo indeterminato, le partite Iva, le precarie, le lavoratrici in nero, il lavoro di cura e domestico, le stagiste e le lavoratrici senza contratto, le disoccupate e le studentesse".