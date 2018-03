Balotelli contro il senatore nero della Lega: "Vergogna!"

Mario Balotelli contro Toni Iwobi, il primo senatore di colore d’Italia eletto in Parlamento con la Lega alle Politiche del 4 marzo. ''Forse sono cieco io o forse non gliel'hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!!!", scrive l’attaccante del Nizza su una foto pubblicata tra le sue Instagram stories, criticando il 62enne responsabile Immigrazione del Carroccio. Nella foto, Iwobi è insieme al leader Matteo Salvini. I due indossano la stessa maglia: "Stop invasione" (DOPO ELEZIONI: IL LIVEBLOG) .

Iwobi: Balotelli si limiti a fare il suo lavoro

Il neo senatore leghista "Le critiche di Balotelli? Preferisco ignorarlo in questo momento. Non mi interessa quello che scrive, ne ho abbastanza delle polemiche: voglio pensare al mio territorio e al nuovo compito che mi hanno affidato. Lui è un grande giocatore e rimarrà tale, spero che si limiti a fare il suo bel lavoro, visto che è portato a farlo". Poi Iwobi ha aggiunto: "La Lega razzista? Non lo è, lo dite voi".

La replica di Salvini

A rispondere al calciatore ci aveva già pensato il leader della Lega Matteo Salvini: “Balotelli non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo". Iwobi, nato in Nigeria e in Italia dal 1976, di mestiere imprenditore informatico, milita nel partito da oltre venticinque anni ed è stato eletto in quota proporzionale nel collegio di Bergamo.