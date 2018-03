Maltempo, dopo la neve arriva la pioggia in tutta Italia

Dopo il passaggio di neve e freddo, in Italia ritornano nebbia e piogge sparse su tutta la penisola, preludio però dell'arrivo della primavera e di temperature più calde. Veloci perturbazioni atlantiche si approssimano da ovest, interessando l'Italia ad iniziare da Sardegna e versante tirrenico.

Il tempo di lunedì al Nord

Per la giornata di lunedì 5 marzo si attendono nebbie in Val Padana, mentre il tempo sarà soleggiato con ampie schiarite su Alpi e Prealpi, ma in rapido peggioramento ad iniziare dal nord-ovest con deboli piogge sulla Liguria in estensione dalla sera al Piemonte, settori ovest della Lombardia ed Emilia Romagna con neve a quote superiori agli 800-1000 metri. Nel corso della mattinata le precipitazioni, in forma sparsa, si porteranno anche sulle coste ed immediato entroterra di Emilia Romagna, Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia divenendo diffuse dalla serata.

Centro e Sardegna

Molte nubi sulla Sardegna, con precipitazioni diffuse in temporanea attenuazione serale ad iniziare dal settore occidentale; mentre un rapido peggioramento colpirà il Centro della penisola con precipitazioni sparse inizialmente deboli sul versante tirrenico ma in rapida intensificazione ed estensione al versante adriatico. Nel corso della giornata il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge o rovesci in rapido miglioramento sulla Toscana. Dal primo pomeriggio migliora parzialmente anche su Lazio e Umbria occidentale mentre le precipitazioni tenderanno a persistere sulle regioni adriatiche specie sulle coste ed immediato entroterra delle Marche. Attese nevicate sull'Appennino marchigiano ed abruzzese a quote superiori a 1500 metri. Rapido aumento della nuvolosità sulla Sardegna con piogge e locali temporali che risulteranno più frequenti e diffusi sulla parte centrale ed occidentale dell'isola.

Il Sud e la Sicilia

Tempo velato ma in rapido peggioramento sul versante tirrenico, con piogge deboli che si estenderanno alle restanti aree del Sud intensificandosi verso fine giornata divenendo diffuse ed insistenti specie a ridosso delle coste tirreniche della Calabria e Basilicata con isolati temporali. Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sempre più diffuse dapprima su Sicilia e Campania con successivo interessamento, durante il mattino, delle rimanenti regioni peninsulari. Fenomeni temporaleschi anche di forte intensità e persistenti sul settore tirrenico della Calabria. Deciso miglioramento sull'isola dal pomeriggio e, per fine giornata, su Molise, Puglia, gran parte della Basilicata e Calabria ionica. Le piogge ed i rovesci tenderanno invece a persistere sulla fascia tirrenica anche per fine giornata.

Il meteo dei prossimi giorni

Martedì 6 marzo il tempo resterà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche sulla Liguria, che assumeranno carattere nevoso sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale a partire da 1000-1200 metri. Deciso miglioramento dal pomeriggio seppur con piogge che persisteranno sulla Liguria di Levante anche per fine giornata. Il maltempo continuerà a colpire la Sardegna con piogge o temporali anche diffusi che si porteranno rapidamente, già al primo mattino, su tutte le regioni peninsulari. Sull'appennino abruzzese sono attese nevicate oltre 1200-1400 metri. Miglioramento parziale su Marche ed Abruzzo dalla sera. Molte nubi anche al meridione, con piogge e temporali che risulteranno diffusi e persistenti su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria. Decisamente più isolati o addirittura assenti i fenomeni sulla Sicilia. Mercoledì 7 marzo è atteso un nuovo peggioramento al nord specie tra Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto in miglioramento, però, dalla sera. Piogge o temporali diffusi tra Sardegna e regioni centro meridionali tirreniche con interessamento della Sicilia nel pomeriggio. Giovedì 8 condizioni in netto miglioramento al Nord e, durante la mattinata, anche al Centro ed al Sud con spazi di sereno sempre più ampi nonostante l'arrivo di estese velature dal pomeriggio.