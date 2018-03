Torino, assaltano portavalori in autostrada, ma il colpo fallisce

Sono riusciti a bloccare un furgone portavalori in autostrada, ma non a portarne via il contenuto. Il colpo è stato tentato nella mattina del 1° marzo tra il casello di Volpiano e San Giorgio Canavese sulla Torino-Aosta

Scappati a mani vuote

Secondo quanto reso noto dagli inquirenti, il veicolo portavalori era diretto ad alcuni istituti di credito del Canavese, quando è stato bloccato dai malviventi. Per tentare la rapina il gruppo di malviventi ha gettato dei chiodi sulla carreggiata obbligando il furgone e alcune macchine a interrompere la corsa. Stando alle prime ricostruzioni, nel corso dell'azione sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola. I ladri hanno poi tentato invano di assaltare il blindato e, non riuscendo a prendere nulla, si sono dati alla fuga a mani vuote. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Stradale e dei Carabinieri della compagnia di Chivasso. I militari hanno recuperato due vetture probabilmente utilizzate dai rapinatori durante il colpo. Le auto erano state abbandonate a San Giorgio Canavese fuori dall'autostrada che è ancora chiusa in entrambe le direzioni.