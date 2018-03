Elezioni 2018, da Flixbus e Uber offerte per recarsi gratis al seggio

Corse e viaggi gratis per recarsi al proprio seggio. In vista dell’imminente election day del 4 marzo (LO SPECIALE), il servizio di noleggio auto con conducente Uber e la compagna di autobus low cost Flixbus hanno presentato iniziative ad hoc per agevolare il voto di chi si sposta in città e di chi invece deve tornare nel proprio comune di residenza per votare. Uber offre un codice promozionale per due corse da massimo 20 euro l’una, anche in considerazione del maltempo degli ultimi giorni e di possibili disagi, per andare e tornare dal seggio. Flixbus si rivolge invece ai fuorisede e rende disponibile un voucher per il rimborso del costo del viaggio effettuato per raggiungere la città di residenza. Le offerte delle due società vanno ad aggiungersi agli sconti e alle agevolazioni previste in occasione delle elezioni per treni (Trenitalia e Italo), aerei (Alitalia) e navi (Compagnia italiana di navigazione).

Elezioni 2018, gli sconti su treni e aerei per il voto del 4 marzo

Come sfruttare la promozione di Uber



Per sfruttare la promozione di Uber bisognerà utilizzare il codice “IoVoto” al momento della prenotazione delle corse dalla app Uber. E non solo per sé. È stata introdotta, infatti, una nuova funzione che permette di prenotare anche per un'altra persona. Una volta aperta l'applicazione, sarà sufficiente fare clic su "dove si va" e poi sull'icona che riporta la dicitura "per me". Il sistema chiederà automaticamente di indicare il nome e i contatti del passeggero da prelevare. Il servizio sarà attivo dalle 7 alle 23 di domenica 4 marzo nelle città dove Uber opera, ovvero Roma e Milano.

Così Flixbus rimborsa il biglietto



Flixbus rimborserà agli elettori che tornano a casa il costo del biglietto sulle sue linee con un voucher "di valore pari all'importo del viaggio effettuato per raggiungere il comune di residenza, valido per un mese". L'obiettivo, spiega la compagnia in una nota, è quello di "limitare l'astensionismo" e "favorire l'impegno civico di chi si recherà ai seggi". Il biglietto dovrà essere acquistato tramite l'app FlixBus: i passeggeri dovranno inviare a iovogliovotare@flixbus.it una loro foto davanti al seggio elettorale con la tessera elettorale ben visibile in mano.

Gli scontri su treni, aerei e navi



Per chi viaggia invece su mezzi più tradizionali come treni, aerei e navi, sono previsti diversi sconti e agevolazioni. È sufficiente esibire la tessera elettorale al momento dell’acquisto, o al check-in nel caso si prenda l’aereo, e ripresentarla timbrata per il viaggio di ritorno, per dimostrare l’avvenuta votazione. Alitalia prevede per i voli nazionali uno sconto massimo di 40 euro sul prezzo base del biglietto di andata e ritorno, escluse tasse e supplementi. La data di partenza deve essere compresa tra il 24 febbraio e il 4 marzo e il volo di ritorno tra il 4 e il 10 marzo. Anche chi utilizzerà il treno potrà usufruire di sconti dedicati sia di Trenitalia che di Italo. Per quanto riguarda Trenitalia, le riduzioni sono valide per viaggi di andata e ritorno in seconda classe per tutti i treni nazionali e per il livello “Standard” dei Frecciarossa. Il viaggio di ritorno deve essere effettuato non oltre il 14 marzo. Lo sconto è del 70% del prezzo base per i convogli di media e lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte), e del 60% per i treni regionali. La riduzione offerta da Italo è del 60% su tariffe Flex o Economy, per viaggiare dal 23 febbraio al 13 marzo in ambiente Smart o Comfort. I fuorisede italiani residenti in Sardegna, Sicilia e Isole Tremiti potranno approfittare di sconti del 60% sulla tariffa ordinaria dei traghetti della Compagnia italiana di navigazione per prima e seconda classe per un periodo di venti giorni, presentando carta di identità e tessera elettorale, da esibire timbrata al ritorno.