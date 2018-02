Elezioni 2018, gli sconti su treni e aerei per il voto del 4 marzo

In occasione dell'election day del prossimo 4 marzo, sono diversi gli sconti e le tariffe agevolate previste per treni e aerei dedicate a chi si trova lontano dal proprio Comune di residenza e deve mettersi in viaggio per votare. Ecco le offerte per gli elettori fuori sede che devono tornare nella propria città. (LO SPECIALE ELEZIONI) Per chi votare: ecco il test elettorale

Gli sconti di Alitalia

Alitalia ha rinnovato la convenzione con il ministero dell’Interno: l’agevolazione prevede per i voli nazionali uno sconto massimo di 40 euro sul prezzo base del biglietto di andate e ritorno, escluse tasse e supplementi. La data di partenza deve essere compresa tra il 24 febbraio e il 4 marzo e il volo di ritorno tra il 4 e il 10 marzo. Dopo l’acquisto del biglietto scontato, il giorno della partenza basterà presentarsi al check-in e all’imbarco con la propria tessera elettorale, e al ritorno sarà necessario mostrare il timbro che dimostra l’avvenuta votazione.

Treni, gli sconti di Trenitalia e Italo

Per chi viaggia in treno, sia Trenitalia che Italo offrono sconti dedicati agli elettori. Per quanto riguarda Trenitalia, le riduzioni sono valide per viaggi di andata e ritorno in seconda classe per tutti i treni nazionali e per il livello “Standard” dei Frecciarossa. Lo sconto è del 70% del prezzo base per i convogli di media e lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte), e del 60% per i treni regionali. Il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 23 febbraio 2018 e quello di ritorno oltre il 14 marzo. Per poter usufruire delle tariffe agevolate, bisognerà esibire al momento dell’acquisto, oltre al documento di identità, la tessera elettorale, e il timbro che dimostri l’avvenuta votazione per il viaggio di ritorno. È prevista anche una tariffa speciale “Italian elector” per viaggi internazionali da e per l'Italia sui treni Eurocity Italia-Svizzera.

La riduzione offerta da Italo è del 60% su tariffe Flex o Economy, per viaggiare dal 23 febbraio al 13 marzo in ambiente Smart o Comfort. Il viaggiatore che torna nella propria città di residenza per votare dovrà portare a bordo anche la tessera elettorale e, anche in questo caso, per il viaggio di ritorno dovrà esibire la tessera elettorale con il timbro dell’avvenuta votazione.