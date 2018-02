Neve e gelo sull'Italia, da giovedì una nuova perturbazione

Giovedì scuole chiuse a Carrara e Livorno - In seguito all’allerta arancione diramata dalla protezione civile regionale, per domani è stata disposta a scopo precauzionale la chiusura delle scuole anche a Livorno dove comunque non sono previsti grossi accumuli di neve, si spiega dal Comune. Scuole chiuse anche a Carrara dove è probabile torni la neve non solo sui paesi a monte, ma anche sul litorale. Nel Fiorentino scuole chiuse anche a Scandicci, a Lastra a Signa e nei sei comuni dell'Unione Valdarno Valdisieve: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo. Nel Pratese niente lezione in aula a Carmignano: chiusi anche cimiteri, giardini, palestre, biblioteca, spazio giovani e Museo Archeologico.