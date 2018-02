Maltempo: oggi il picco di gelo, da giovedì temperature su

L’ondata di gelo siberiano che sta attraversando l’Italia - portando in almeno sette regioni neve, freddo, scuole chiuse e caos nei trasporti - raggiunge oggi, mercoledì 28 febbraio, il suo picco. Sono previste temperature minime di 6-7 gradi sotto lo zero anche in pianura. Poi, da giovedì, Burian dovrebbe andare oltre e il termometro ricominciare a salire (LE PREVISIONI). Non prima, però, che una nuova perturbazione porti altra neve su Roma: giovedì mattina, infatti, sono previsti nuovi fiocchi sulla Capitale. Fiocchi che nelle scorse ore hanno ricoperto anche Napoli (una nevicata storica, che non si vedeva da 60 anni), la Sardegna e diverse altre città. Nel capoluogo campano, così come a Bari, le scuole oggi sono chiuse, mentre hanno riaperto a Roma. Il gelo ha fatto due vittime: un senzatetto morto assiderato sotto i portici di un palazzo a due passi dalla stazione di Milano e un irlandese che viveva in una roulotte sulla costa ferrarese. Neve a Napoli, città imbiancata e scuole chiuse anche domani. FOTO

Neve a Venezia, tutta il Veneto sotto zero

A svegliarsi imbiancata, oggi, è stata anche Venezia: dall’alba il selciato è stato coperto da un manto di 5cm di neve. Ma fiocchi modesti sono caduti in tutta la pianura veneta. Un fenomeno che annuncia, secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav), una nevicata abbondante per domani. Nel capoluogo lagunare sono entrate subito in funzione le squadre di spalatori, che hanno ripulito in parte le calli e i campielli permettendo la normale circolazione pedonale e hanno gettato il sale per ridurre il rischio cadute. Tutta la pianura veneta è nella morsa del gelo con temperature che oscillano mediamente tra -3 e -5 gradi, con punte di -9 registrate nel Rodigino. In montagna, dove il forte vento non ha permesso ulteriori accumuli nevosi, le minime sono in genere attorno e oltre -10 gradi con punte di -20 alle quote superiori e verso i passi dolomitici. Il pericolo di valanghe, secondo l'Arpav, è moderato di grado 2 sull'arco dolomitico.

Situazione verso la normalità in Sardegna

Altre zone, intanto, anche se le temperature rimangono rigide, stanno tornando alla normalità dopo l'eccezionale nevicata tra il 26 e il 27 febbraio. È il caso della Gallura e della Costa Smeralda. Questa notte c'è stata una tregua che ha consentito al manto bianco di sciogliersi e di liberare completamente le strade. Lo stato della viabilità è nella norma sia a Olbia sia nell'alta Gallura (anche nei centri come Tempio, Luras e Calangianus, dove la neve è caduta in maniera più abbondante). L'ondata di gelo non ha lasciato nessuno strascico negativo, solo la grande emozione per lo spettacolare paesaggio offerto dalle rinomate località costiere ricoperte da una fitta coltre di neve. Le scuole sono state riaperte in quasi tutti i centri della Gallura, eccezion fatta per la frazione collinare di Berchideddu, a Olbia, e per Arzachena e Loiri Porto San Paolo, dove i sindaci hanno preferito estendere la chiusura.

Treni ancora a rilento

L’Italia, però, fatica a uscire dal grande caos provocato da Burian. Il blocco pressoché totale sulla linea ferroviaria ha lasciato il segno: “Mai più fatti simili”, ha promesso il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio dopo aver ricevuto dai vertici di Fs e Rfi il piano di investimenti che punta a un potenziamento di Termini. Dopo un lungo elenco di disservizi, cancellazioni e disagi per migliaia di utenti, oggi Rfi garantisce l'80% delle corse Alta velocità sulla Napoli-Roma-Milano e il 70% di quelle regionali del Lazio. Ma Trenitalia ha cancellato 43 treni e Italo ha confermato altre soppressioni. In attesa che l'inchiesta ministeriale chiarisca perché, nonostante gli annunciati piani neve, il sistema antighiaccio degli scambi non abbia funzionato e le famigerate “scaldiglie” siano andate in tilt per 10 centimetri di neve, il Codacons ha già presentato un esposto a tutte le procure italiane, chiedendo ai magistrati di indagare per interruzione di pubblico servizio. Oggi, comunque, i ritardi dovrebbero essere molto più contenuti rispetto ai giorni scorsi.