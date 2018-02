È morto Gian Marco Moratti, presidente Saras e fratello di Massimo

È morto nella notte a Milano Gian Marco Moratti, presidente dell'azienda petrolifera Saras e fratello di Massimo, ex presidente dell'Inter. L'imprenditore, figlio di Angelo Moratti, era nato a Genova il 29 novembre 1936, e aveva 81 anni.

Da Catania all'Inter

Laureato in giurisprudenza all'Università di Catania, entra nell'azienda di famiglia Saras nel 1962. Tra i suoi incarichi spicca quello di presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, la sua partecipazione al Comitato interministeriale per il coordinamento dell'emergenza energetica e al consiglio di amministrazione di Corriere della Sera e Bnl. Insieme a suo fratello Massimo Moratti, ex presidente dell'Internazionale FC, era nel cda della squadra di calcio.

Il suo ruolo in Saras

Gian Marco Moratti aveva sposato Lina Sotis, storica firma del Corriere della Sera, con cui aveva avuto due figli: Angelo, attuale vice presidente della Saras e membro del cda dell'Inter, e Francesca. In seconde nozze si unì a Letizia Brichetto Moratti, ex sindaco di Milano, avendo da lei altri due figli, Gilda e Gabriele, quest'ultimo membro del cda Saras. L'azienda con sede a Sarroch (vicino a Cagliari) è una delle maggiori raffinerie italiane e negli ultimi anni ha anche avviato uno sviluppo nelle energie alternative e rinnovabili.

L'impegno per San Patrignano

Con la moglie Letizia, Moratti si era impegnato a fondo in favore della comunità di San Patrignano, creata da Vincenzo Muccioli: fin dagli anni Settanta aveva sostenuto l'organizzazione e vi faceva spesso visita. "Apprendo con grande tristezza la notizia della scomparsa di Gian Marco Moratti. Un grande milanese: imprenditore capace e attento ai bisogni delle persone fragili, - ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando la morte dell'imprenditore sulle sue pagine social -.La nostra città e la comunità di San Patrignano perdono un riferimento solido. Il mio sincero cordoglio a tutta la famiglia e in particolare a Letizia".

Il cordoglio dell'Inter

Intanto sul sito del club neroazzurro si legge: "FC Internazionale Milano partecipa con commozione al dolore per la scomparsa del fratello maggiore di Massimo Moratti, presidente di Saras S.p.A. e già dirigente nerazzurro. La proprietà e il Club tutto, insieme ai tifosi nerazzurri, si stringono intorno alla famiglia Moratti in questo momento di profonda commozione". I funerali si terranno martedì 27 febbraio 2018 alle ore 11 presso la chiesa di San Carlo al Corso, in piazza San Carlo a Milano.