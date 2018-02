Divorzio Berlusconi - Lario: "Non volevo soldi indietro". Lei: "Bugie"

"Noi saremmo lieti di chiudere tutte le nostre vicende senza avere neppure più un euro dalla signora Veronica, quindi non facendo valere l'obbligo stabilito dal Tribunale di versare a noi 46 milioni. Sono qui, lo ripeto pubblicamente, vediamo cosa risponde". Queste le parole pronunciate da Silvio Berlusconi il giorno dopo la guerra a distanza con l'ex moglie Veronica Lario riguardo la restituzione degli assegni di divorzio disposta lo scorso novembre dalla Corte d'Appello di Milano.

La querelle con l'ex moglie

Ai microfoni della trasmissione radiofonica "Circo Massimo" il leader di Forza Italia ha commentato le dichiarazioni dell'ex moglie che, il 21 febbraio, aveva smentito la disponibilità del Cavaliere a chiudere la vertenza giudiziaria con un semplice abbuono della cifra da restituire, pari a 46 milioni di euro. "Ha mentito - ha sottolineato l'ex premier- o il suo avvocato non le ha riferito quello che i miei avvocati gli hanno detto". Berlusconi è ritornato sull'argomento a poche ore da precedenti dichiarazioni rilasciate durante la registrazione di "Otto e Mezzo". Ospite nello studio di Lilli Gruber, il Cavaliere aveva sostenuto di aver tentato di compiere un bel gesto nei riguardi dell'ex coniuge. "Avevo anche detto 'chiudiamola qui' – aveva spiegato mercoledì Berlusconi – ma la signora Lario, su consiglio di un suo terribile avvocato, non ha accettato e ha fatto ricorso in Cassazione".

Lario: "Mai ricevuto quell'offerta"

Dopo l'intervista a Otto e Mezzo è arrivata la replica dell'ex signora Berlusconi che ha smentito le parole del Cavaliere. "Non è vero – ha detto Lario - che il mio ex marito mi ha detto di essere disponibile a rinunciare alla restituzione degli assegni che mi ha versato nel corso del divorzio. Non ho mai ricevuto questa offerta". L'ex attrice si è detta stupita delle dichiarazioni di Berlusconi a "Otto e Mezzo", e ha raccontato la sua versione. "Ho dovuto presentare ricorso in Cassazione – ha spiegato Lario - perché il dottor Berlusconi, il giorno dopo il deposito della sentenza di appello", quella con cui è stato revocato dal marzo 2014 l'appannaggio mensile all'ex moglie, "mi ha notificato il provvedimento dei giudici facendo partire i termini" per impugnarlo davanti alla Suprema Corte, come poi è avvenuto.