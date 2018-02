Calabria, 4 corpi trovati in casa a Rende: ipotesi omicidio-suicidio

Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende, in provincia di Cosenza, in Calabria. Si tratta di padre, madre e due figli (un maschio e una femmina poco più che ventenni). Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio ma la dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarie. Lo ha sottolineato anche il procuratore di Cosenza, Mario Spagnuolo: "Al momento, non c'e' nulla di sicuro su quanto è realmente accaduto". Nell'appartamento, i carabinieri hanno trovato due pistole. Dagli accertamenti è emerso che le armi sarebbero state sottratte a chi le deteneva legalmente e cioè al padre dell'uomo morto. Si pensa che chi ha sparato le abbia prese dal posto in cui erano custodite e le abbia portate con sé nella casa in cui sono stati trovati i quattro cadaveri.

Le morti risalirebbero alla scorsa notte

La tragedia sarebbe avvenuta la notte scorsa. A dare l'allarme sarebbe stato il fratello dell'uomo, che aveva suonato alla porta senza ricevere risposta e aveva poi allertato i Vigili del fuoco che erano intervenuti sul posto. Sul luogo anche il procuratore di Cosenza e il comandante provinciale dei carabinieri Piero Sutera.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti

Non c'è alcuna certezza, secondo i carabinieri della Compagnia di Rende e i magistrati della Procura di Cosenza che sono sul posto, che a sparare contro la moglie e i due figli sia stato l'uomo. Per avere delle certezze si attende l'esito degli esami balistici e dello stub sui cadaveri. Il procuratore di Cosenza ha precisato che "dall'esito degli accertamenti sarà possibile capire cosa effettivamente è accaduto e chi ha sparato a chi. Al momento, in questo senso, non si può dire nulla".

Data ultima modifica 12 febbraio 2018 ore 17:52