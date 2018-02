Anziana trovata morta in casa con i polsi legati nell'Alessandrino

Una donna di 71 anni, trovata in casa con i polsi legati e in stato di semi incoscienza, è morta per ipotermia durante i soccorsi. L'episodio martedì sera a Pessino, frazione di Arquata Scrivia in provincia di Alessandria, tra Piemonte e Liguria.

La ricostruzione dell'episodio

A trovare la donna e a lanciare l'allarme è stato il figlio. In attesa dell'autopsia, la causa della morte della pensionata è stata attribuita a ipotermia: la casa era interamente circondata dalla neve caduta negli ultimi due giorni. Quando sono arrivati i soccorsi la 71enne era semi incosciente, in gravi condizioni forse proprio a causa del freddo patito. Non aveva segni di violenza sul corpo, ma era imbavagliata e i suoi polsi erano legati. È deceduta poco dopo l'arrivo dell'ambulanza.

Varie ipotesi, tra cui la rapina

Sul posto, oltre al 118, in serata sono arrivati anche i carabinieri del Reparto operativo Nucleo investigativo di Alessandria e gli uomini dell'Arma di Novi Ligure e Arquata Scrivia, insieme al magistrato di turno. La prima ipotesi avanzata è che l'anziana sia stata vittima di una rapina: una pista che rimane in piedi ma sui cui gli investigatori hanno non pochi dubbi. Nella casa, in cui la donna non era residente (si tratta della seconda abitazione di famiglia), non c'erano infatti oggetti di valore, ma mobilio di scarso pregio e oggetti di vario tipo come arnesi e suppellettili, accatastati in modo disordinato. Già ascoltati alcuni testimoni, a cominciare dai familiari, altri saranno sentiti in mattinata.