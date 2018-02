Ruba auto e chiede a carro attrezzi di portarla sotto casa: arrestato

Lo scorso 20 luglio aveva forzato la portiera di una Fiat 500 parcheggiata in strada a Meta di Sorrento. Poi aveva piazzato una targa falsa per nascondere il furto. Infine, non sapendo come far arrivare l’auto a Castellammare di Stabia, aveva chiamato un carro attrezzi: fingendosi il proprietario della macchina, se l’era fatta portare comodamente sotto casa. È con queste accuse che un 40enne della provincia di Napoli, incensurato, è finito ai domiciliari. Ora dovrà rispondere di furto aggravato e falsità materiale.

Le indagini

Ad aiutare i carabinieri nelle indagini, anche l’impiegato della ditta di carro attrezzi. L’uomo era rimasto perplesso perché aveva trovato, infilato nel blocco d'accensione della macchina, un coltello da cucina. Il 40enne di Castellammare di Stabia si era giustificato dicendo di aver perso le chiavi e di esser ricorso a quell'espediente per accendere la “propria” auto. Le indagini, però, hanno svelato il furto e le bugie: il 40enne è ora agli arresti domiciliari, su disposizione del Gip di Torre Annunziata, mentre la macchina è stata restituita al vero proprietario.