Verona, precipita monomotore: due morti

Due persone sono morte nello schianto di un velivolo monomotore Cessna ad Arbizzano di Negrar, nel veronese. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta per accertare le dinamiche dell'incidente.

L'aereo caduto nel bosco

Secondo quanto riferito dalle autorità, l'incidente è avvenuto questa mattina (31 gennaio) nella "Tenuta Novare" ad Arbizzano di Negrar, in Valpolicella. Il piccolo aereo, un monomotore Cessna F150, sarebbe decollato dall'Aeroclub di Boscomantico per precipitare poco distante. L'Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) ha aperto un'inchiesta, dispondendo l'invio di un proprio investigatore sul ruolo della caduta.



Due veronesi le vittime

Nulla da fare per i passeggeri a bordo, due uomini veronesi appassionati di volo. Le vittime sono state identificate anche se, al momento, le loro identità non sono state diffuse. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. La dinamica dello schianto non è ancora stata ricostruita così come non è chiaro se la morte delle due persone sia avvenuta per la caduta o per l'incendio che si è sviluppato con l'impatto a terra.