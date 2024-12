Capodanno, alzate misure di sicurezza. Tra sequestri botti e arresti

In tutta Italia è allerta per la notte di San Silvestro. Tra zone rosse, divieti assoluti di utilizzare esplosivi e controlli per le strade. Già ritirate tonnellate e tonnellate di materiale illegale, da Nord a Sud

Zone rosse, divieti assoluti di utilizzare botti e petardi, sequestri: il Viminale ha alzato l’allerta in vista di Capodanno. Già da alcuni giorni le forze dell’ordine stanno andando avanti per togliere dalle strade fuochi d’artificio illegali e pericolosi, procedendo anche a una serie di arresti. A Napoli, ad esempio, l’operazione Capodanno Sicuro della Guardia di Finanza ha già fatto finire quattro persone in manette e ha visto sequestrare tre tonnellate di botti. In Sicilia, a Catania, la polizia ha bloccato 750 pericolosi ordigni esplosivi rudimentali - denominati 'bombe Sinner' -arrestando un 37enne e un 36enne. E gli esempi simili continuano a moltiplicarsi. A Palermo uno dei sequestri più importanti: tra il materiale sequestrato dalla Gdf anche la cosiddetta "bomba del presidente", micidiale ordigno con 200 grammi di esplosivo che aveva fatto pensare inizialmente anche ad un progetto di attentato (una bomba anticarro ne contiene 350 grammi).

Sequestri e arresti in tutta Italia

Ad Arezzo il titolare di una attività commerciale si è visto sequestrare 363 chili di fuochi. A Treviso la polizia amministrativa è invece intervenuta su tre quintali e mezzo di botti illegali. E ancora, la Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sottoposto a sequestro oltre 674 chilogrammi di artifizi pirotecnici, petardi e bombe carta posti in vendita senza autorizzazione, alcuni dei quali privi di ogni marcatura e certificazione. I militari della compagnia di Palmi hanno sequestrato due depositi, a Varapodio e Rizziconi (Reggio Calabria), dove il materiale era stato stoccato per la vendita. Secondo la ricostruzione dei finanzieri in una nota, gli artifizi pirotecnici, i petardi e le bombe carta "erano illegalmente detenuti" in un esercizio commerciale e un garage annesso ad una abitazione "con grave pericolo per la sicurezza pubblica, tenuto conto dell’elevato potenziale esplosivo". Sono state segnalate alla procura della Repubblica di Palmi quattro persone: due per commercio abusivo e omessa denuncia di materiale esplodente e due acquirenti per trasporto, senza licenza, di materiale esplodente.