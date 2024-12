Campi Bisenzio, due 20enni indagati per l'omicidio di un 17enne

La procura ha conferito a un medico legale l'incarico per effettuare l'autopsia sul cadavere, che presenta varie ferite causate da un'arma da taglio; l'esame autoptico verrà svolto il 2 gennaio presso l'istituto di Medicina legale di Firenze. L'ipotesi di reato per i due ventenni è di concorso in omicidio volontario

Due ventenni risultano indagati dalla Procura di Firenze per l’omicidio di Maati Moubakir, 17enne ucciso in strada con vari colpi di arma da taglio nella notte del 29 dicembre, dopo una serata in discoteca. Il delitto è avvenuto a Campi Bisenzio (Firenze), comune nel quale i due ragazzi abitano. Il cadavere del giovane è stato trovato da un camionista la mattina seguente in Via Tintori.