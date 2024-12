Coniugi trovati morti in casa a Cagliari, fermato il figlio

Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, di 82, erano stati trovati privi di vita nella loro abitazione di via Ghibli il 5 dicembre. Gli esami del medico legale chiariranno quale sostanza sia stata usata per avvelenare i due coniugi. Claudio Gulisano, 44 anni, è accusato di duplice omicidio volontario ed è stato condotto in carcere

Svolta nelle indagini sulla morte dei due coniugi morti nella loro casa a Cagliari il 5 dicembre scorso. Nella notte è stato sottoposto a fermo uno dei due figli di Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, di 82, trovati privi di vita nell’abitazione di via Ghibli a causa di un presunto avvelenamento. Claudio Gulisano, 44 anni, è accusato di duplice omicidio volontario e si trova attualmente in carcere a Uta.

L'interrogatorio

Il fermo di Claudio Gulisano è arrivato dopo un interrogatorio durato oltre sei ore. L’uomo, convocato nella caserma dei Carabinieri di San Bartolomeo insieme al fratello 46enne Davide, ha risposto alle domande della pm Rossana Allieri. La sua versione non avrebbe però convinto la pm che ha disposto il fermo. Il fratello maggiore non risulta invece indagato. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle indagini, né quale sostanza sia stata usata per avvelenare i due coniugi. La risposta arriverà dall'esito degli esami condotti dal medico legale, dato che gli alimenti e i resti di cibo sequestrati in casa dai carabinieri del Ris non avrebbero fornito delle risposte certe.