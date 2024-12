Paolo Vitelli morto per incidente domestico, il fondatore di Azimut-Benetti aveva 77 anni

La nascita di un colosso

Nato a Torino il 4 ottobre 1947, Paolo Vitelli nel 1969 studia ancora Economia e Commercio quando fonda Azimut, un'attività di noleggio di barche a vela. Nel 1975 debutta nella progettazione ed è subito un successo con l'AZ 43' Bali, negli anni i modelli aumentano ma il grande passo è nel 1985 con l'acquisizione (e il salvataggio) dello storico marchio Benetti nato nel 1873 e noto per la creazione di prestigiosi megayacht. Oggi il gruppo, che dal 2023 è guidato dalla figlia di Vitelli, Giovanna, produce in 6 cantieri, ad Avigliana in Piemonte, Savona in Liguria, Viareggio e Livorno in Toscana, Fano nelle Marche e Itajai in Brasile, imbarcazioni a motore dai 9 ai 110 metri con i marchi Azimut e Benetti.