Truffa su WhatsApp: "Buono Ikea da 500 euro". L’azienda: noi estranei

"Pensavo che era la solita fregatura e invece l’ho appena preso!". È questo il messaggio che in questi giorni circola su WhatsApp e su Facebook Messenger seguito da un link falso che garantirebbe buoni sconto molto allettanti da poter spendere nei negozi Ikea. In alcuni casi, allo stesso messaggio viene allegato un sondaggio a cui il cliente può partecipare per garantirsi, proprio come nel caso del link, la possibilità di vincere voucher utilizzabili nelle varie filiali del colosso svedese. In realtà, come la stessa Ikea ha confermato attraverso un comunicato, si tratta di una truffa.

"Totalmente estranei"

Dopo la diffusione di questi messaggi, l’azienda ha voluto sottolineare "la sua totale estraneità riguardo all’invio di e-mail o di messaggi tramite sistemi WhatsApp Messenger o Facebook Messenger aventi per oggetto 'Buono spesa Ikea da 150 Euro', 'Buono spesa Ikea da 900 Euro', 'Buono Ikea da euro 500', 'Voucher 75€ per anniversario Ikea 75 anni'". Nel comunicato viene anche specificato che Ikea "sta intraprendendo tutte le necessarie azioni tese a far luce sull’accaduto" e che "nessun dato in possesso di Ikea è stato utilizzato per la creazione ed invio delle e-mail o messaggi in oggetto".