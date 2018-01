Roma, derubavano turisti e cittadini: bloccate 11 baby ladre

Circondavano la vittima, in due o tre, e la derubavano. Così agiva una banda di giovani e giovanissime ladre che prendevano di mira turisti e cittadini di Roma. Sono state bloccate in 11, e hanno tra i 10 e i 15 anni. Tutte provengono dal campo nomadi di Castel Romano e hanno molti precedenti alle spalle.

I furti in metro e nelle vie del centro

I furti si consumavano nelle vie dello shopping, nelle fermate della metropolitana e vicino alle più famose attrazioni turistiche della Capitale. Alla fermata della metro Colosseo, i Carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno bloccato una 11enne, una 12enne e due 13enni, che avevano appena rubato il portafogli, contenente oltre 1.500 euro in contanti, dalla borsa di una turista americana di 32 anni. La baby banda aveva approfittato della distrazione della donna mentre acquistava un biglietto di viaggio. Alla fermata Termini, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno invece fermato una 11enne e due 13enni che avevano appena derubato una 52enne turista francese, che stava attendendo l'arrivo della metro sulla banchina.

Le accuse per le baby ladre

Infine, in via del Tritone, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno notato quattro persone, di 10, 12, 13 e 15 anni, accerchiare una 75enne turista francese che stava osservando una vetrina di un negozio, derubandola del portafoglio che custodiva nella tasca del giaccone. La 15enne, che ha provato a fornire ai Carabinieri un'età diversa in modo da risultare non imputabile come le sue complici, è stata arrestata per furto aggravato in concorso e false attestazioni sull'identità personale e portata al centro di prima accoglienza per minori di via Virginia Agnelli. Le altre ladre sono state segnalate all'Autorità competente con l'accusa di furto aggravato in concorso e sono state accompagnate presso un'altra struttura di accoglienza del Comune di Roma.