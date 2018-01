Incidente in fabbrica a Milano, morte cerebrale per il quarto operaio

Morte cerebrale per Giancarlo Barbieri, 62 anni, uno degli operai coinvolti nell'incidente alla fabbrica Lamina avvenuto martedì 16 gennaio a Milano e nel quale sono decedute altre tre persone, compreso suo fratello Arrigo. L'uomo si trova nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgia dell'ospedale San Raffaele nel capoluogo lombardo. L'uomo è comunque sottoposto ad accertamento, il periodo di osservazione per decretarne la morte è di 6 ore. Milano, incidente in fabbrica: 3 operai morti intossicati