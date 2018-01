Milan, pm Greco: “Non ci sono procedimenti penali sulla compravendita”

“Allo stato non esistono procedimenti penali sulla compravendita del Milan”. Francesco Greco, procuratore capo di Milano, smentisce che sia stata aperta un’inchiesta sul passaggio di proprietà del club rossonero, nell’aprile 2017, da Silvio Berlusconi all'imprenditore cinese Yonghong Li. A parlare dell’indagine in corso erano stati alcuni quotidiani, come La Stampa e il Secolo XIX.. Secondo i media, l’inchiesta ipotizzava una cessione della società a prezzo gonfiato e il successivo rientro di una “cifra sostanziosa”. Si parlava anche di verifiche sul reato di riciclaggio. “Bufera Milan, inchiesta sulla vendita”, titolava il giornale torinese. “Nuova tegola giudiziaria sulla campagna di Berlusconi”, aggiungeva. "Berlusconi, tegola dal calcio", titolava anche il Secolo XIX.

La smentita

La smentita della Procura di Milano è arrivata in mattinata. “Non c’è nessun fascicolo di indagine per sospetto riciclaggio”, ha detto il pm Francesco Greco, che ha parlato ai giornalisti nel suo ufficio in Procura. “Nemmeno un fascicolo conoscitivo, a modello 25, né con ipotesi di reato senza indagati. La notizia che si è diffusa di Silvio Berlusconi indagato è assolutamente falsa”, ha aggiunto.

Data ultima modifica 13 gennaio 2018 ore 12:16