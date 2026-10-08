Sfrattata per morosità, inquilina lascia 450 Kg di rifiuti in casa

A denunciare la vicenda è un pensionato di Filottrano (Ancona), proprietario di un alloggio in centro. Dopo aver affittato la casa a una donna in difficoltà si è ritrovato con 13 mesi di affitto non pagato e l'immobile da ristrutturare ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sfratto per morosità in un paesino delle Marche. A denunciare la vicenda è un pensionato di Filottrano, in provincia di Ancona, proprietario di un alloggio in centro che a giugno del 2025 ha aperto affittato la casa ad una 50enne di Osimo con una figlia di 10 anni perché era in difficoltà. Tredici mesi dopo si è ritrovato con un’occupante morosa in casa, quasi 5mila euro di affitti mai incassati, le utenze anticipate e l’appartamento appena ristrutturato da sistemare di nuovo. “Dentro casa c’erano circa 450 chili di immondizia. E due gatti abbandonati” racconta il proprietario al Corriere Adriatico.

I pagamenti non sono mai arrivati “Era disperata, doveva lasciare un’altra casa. Ho cercato di aiutarla, e aveva una bambina di 10 anni circa”, racconta il pensionato al Corriere Adriatico. Dal primo luglio 2025 è partito il contratto: 380 euro al mese più le spese. I pagamenti però non sono mai arrivati. “Non mi ha versato né la cauzione né i canoni. All’inizio le anticipavo anche le utenze, per darle il tempo necessario per fare il cambio di residenza e le volture”. La donna gli avrebbe spiegato di avere forti difficoltà economiche e molte spese per la figlia, in cura al Sant’Orsola di Bologna. Dopo un anno, era marzo scorso, il proprietario avvia lo sfratto per morosità. L’esecuzione per il primo settembre. Approfondimento Caro casa, si studiano aiuti. In un anno 40mila provvedimenti sfratto