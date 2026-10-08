Sono stati circa 120 gli interventi effettuati dalla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco della Capitale durante le ultime ore, a causa della pioggia e del forte vento che hanno causato la caduta di alberi e pali della rete telefonica. Scattata l'allerta arancione in Toscana, dove sono state chiuse diverse scuole. Allerta gialla in altre 11 regioni

A causa del maltempo, della pioggia e del forte vento che hanno colpito anche il Centro Italia, sono stati circa 120 gli interventi effettuati dalla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma durante il corso della scorsa notte, dalle 20 di ieri alle 8 di questa mattina. Le richieste di soccorso hanno riguardato, in particolar modo, la caduta di diversi alberi e rami, di pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d’acqua all’interno delle abitazioni. Proprio nel corso della notte appena trascorsa, un albero è caduto su un’autovettura ma, fortunatamente, nell’incidente non si sono registrati feriti.

L'allerta arancione in Toscana

Il maltempo sarà protagonista anche in altre aree del Paese. Nello specifico è previsto per la Toscana, fino alle ore 17 circa, un codice arancione per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. Gli esperti segnalano possibili "fenomeni forti e localmente anche persistenti, accompagnati da colpi di vento e grandinate". Inoltre, proprio a seguito dell'allerta emessa dalla sala di protezione civile regionale, diversi comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. In particolare scuole chiuse oggi a Livorno, Pistoia e in altri cittadine della provincia, a Carrara e in più comuni della Lunigiana così come a Grosseto e in vari paesi della Maremma. A Firenze stop anche ai mercati e sospesa la fermata "Cascine" della linea tramviaria T1. A Lucca il sindaco ha disposto la chiusura delle Mura urbane, a Viareggio non transitabile il viale dei Tigli. Previsti provvedimenti di chiusura di giardini, impianti sportivi, piste ciclabili e cimiteri pure a Prato.