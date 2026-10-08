Diffonde su web foto intime della ex, denunciato a Rimini

Avrebbe continuato a seguirne la vita privata, sentimentale e professionale della donna anche dopo la fine della loro relazione. Accusato di atti persecutori e diffusione illecita di immagini intime
Avrebbe continuato a seguire la vita privata, sentimentale e professionale della sua ex arrivando persino a diffondere sul web immagini intime della donna. Un 48enne residente a Rimini è stato denunciato dalla Polizia di Stato per atti persecutori e diffusione illecita di immagini intime nei confronti di una 42enne. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, l'uomo avrebbe contattato persone della sua cerchia per raccogliere informazioni e diffondendo giudizi negativi sul suo conto.
Immagini intime in rete
La vicenda è culminata nel marzo 2026 con la pubblicazione online di immagini intime della donna, associate al suo nome e cognome. La 42enne si sarebbe accorta della diffusione dopo aver notato un improvviso aumento di richieste e follower da parte di sconosciuti sui social. Uno di questi le avrebbe poi segnalato di aver trovato sul web le fotografie. Gli investigatori hanno raccolto numerose testimonianze e acquisito ulteriori elementi a riscontro delle dichiarazioni della donna.
Un ammonimento nel 2025
Nei confronti del 48enne era già stato emesso nel febbraio 2025 un ammonimento del questore per condotte riconducibili agli atti persecutori. Su delega della Procura, la polizia ha quindi eseguito una perquisizione nell'abitazione e negli altri luoghi nella disponibilità dell'uomo, trovando numerose fotografie e ulteriori elementi ritenuti utili alle indagini. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica.