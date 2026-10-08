Diffonde su web foto intime della ex, denunciato a Rimini

Avrebbe continuato a seguirne la vita privata, sentimentale e professionale della donna anche dopo la fine della loro relazione. Accusato di atti persecutori e diffusione illecita di immagini intime ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Avrebbe continuato a seguire la vita privata, sentimentale e professionale della sua ex arrivando persino a diffondere sul web immagini intime della donna. Un 48enne residente a Rimini è stato denunciato dalla Polizia di Stato per atti persecutori e diffusione illecita di immagini intime nei confronti di una 42enne. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, l'uomo avrebbe contattato persone della sua cerchia per raccogliere informazioni e diffondendo giudizi negativi sul suo conto.

Immagini intime in rete La vicenda è culminata nel marzo 2026 con la pubblicazione online di immagini intime della donna, associate al suo nome e cognome. La 42enne si sarebbe accorta della diffusione dopo aver notato un improvviso aumento di richieste e follower da parte di sconosciuti sui social. Uno di questi le avrebbe poi segnalato di aver trovato sul web le fotografie. Gli investigatori hanno raccolto numerose testimonianze e acquisito ulteriori elementi a riscontro delle dichiarazioni della donna.