Scuolabus con 28 bambini esce di strada nel Mantovano, 23 feriti

Uno scuolabus con 28 bambini a bordo è uscito di strada, poco dopo le 13, tra Castellucchio e Ospitaletto, lungo la ex statale Padana inferiore, in provincia di Mantova. Secondo un primo bilancio, 23 dei passeggeri sono rimasti feriti ma nessuno in maniera grave.

L’incidente forse causato da un malore dell’autista

Sul mezzo c'erano studenti delle scuole elementari e medie di Castellucchio, di ritorno a casa dopo la scuola. Secondo le prime informazioni, a causa di un malore dell'autista, che è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Brescia, il bus avrebbe sbandato adagiandosi sul fianco nel fossato laterale.

Attivato piano di emergenza in ospedale

Alcuni dei feriti sono stati trasportati nel reparto di pediatria dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove è scatto il piano di emergenza per accogliere i bambini, tre arrivati con codice verde e tre giallo. Il personale in servizio al pronto soccorso è stato allertato, così come i reparti di Rianimazione e di Pediatria. Per gli altri pazienti del Pronto soccorso è stata attivata un'entrata laterale, riservando quella principale ai pazienti coinvolti nell'incidente. Una bambina è stata invece ricoverata in codice rosso a Brescia per un trauma cranico. Sul luogo dell’incidente è stato allestito un posto medico avanzato per la cura degli altri 20 passeggeri.

