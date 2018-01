Palermo, specie protette in vendita a Ballarò: liberati 61 volatili

Volatili appartenenti a specie protette, tenuti in gabbie fatiscenti in attesa di essere venduti. È quanto hanno scoperto i Carabinieri di Palermo nella mattinata del 7 gennaio nel corso di un blitz condotto nel centralissimo mercato di Ballarò, e che ha portato a due denunce, nonché alla liberazione di 61 esemplari.

I volatili tenuti in gabbia

Il blitz, opera del servizio congiunto dei carabinieri forestali e di quelli del comando provinciale di Palermo, ha portato all'identificazione e alla denuncia in stato di libertà di due cittadini palermitani rispettivamente di 41 e 54 anni, accusati di ricettazione e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei militari, il 41enne è stato trovato in possesso di una gabbia in ferro con all'interno 8 esemplari di lucherini, mentre il 54enne aveva con sé una gabbia in ferro contenente 4 cardellini.

Le altre razze ritrovate

Dopo ulteriori verifiche effettuate intorno all'area del mercato, gli uomini dell'Arma hanno anche trovato altri volatili abbandonati in strada. Si tratta di 17 cardellini, 8 lucherini, 22 verzellini e 2 fringuelli, tutti rinchiusi in 11 gabbie anguste e sporche, impossibilitati a volare, in condizioni di evidente sofferenza. Dopo la visita dei veterinari dell'Asp di Palermo, tutti gli animali sono stati liberati nel parco della Favorita in un'area idonea e compatibile con la stessa specie. Quello di oggi è l'ennesimo intervento dei carabinieri a Ballarò volto al contrasto di un fenomeno criminale come quello del traffico illecito di fauna selvatica protetta e del bracconaggio organizzato.