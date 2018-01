Incidente sulla Milano-Meda: morta ragazza di 18 anni, tre feriti

“Ciclone bomba”, gelo sul Nord America: caos e ritardi negli aeroporti

Dopo il passaggio della perturbazione sulla East Coast le temperature sono crollate: in Canada si sono toccati i 50 gradi sotto lo zero. Disagi per i trasporti: migliaia di voli cancellati negli Usa. Gli scali di Charleston e New York Jfk sono tra i più colpiti