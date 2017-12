Polizia stradale: nel 2017 registrati meno incidenti, ma più vittime

Nel corso del 2017, in Italia, si sono registrati meno incidenti stradali, ma più vittime. Lo rivela il bilancio dell'attività svolta nel 2017 dalla Polizia Stradale, secondo cui il numero complessivo dei sinistri è stato di 72.015, il 2,5% in meno rispetto al 2016; purtroppo però i morti della strada sono stati 1.656, in crescita del 2,2% rispetto all'anno precedente.

Ritirate oltre 44mila patenti

Secondo la Polstrada, che quest'anno ha festeggiato il settantesimo anniversario dalla costituzione, nel 2017 sono state accertate 1.999.469 infrazioni al codice della strada, ritirate 44.305 patenti di guida e 45.875 carte di circolazione. I punti totali decurtati agli automobilisti trasgressori sono stati 2.946.906. Nel consueto rapporto annuale viene reso noto che la vigilanza stradale disposta sulle strade italiane nel 2017, ha impegnato complessivamente 474.450 pattuglie. L'andamento degli incidenti, rilevato da Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri al 20 dicembre 2017, ha fatto registrare una lieve diminuzione nel numero complessivo (72.015, il 2,5% in meno rispetto al 2016) e delle persone ferite (39.178, -0,6%).

Aumento delle vittime

Nonostante ciò si è assistito a un lieve aumento dei casi di incidenti con conseguenze mortali, con un incremento dello 0,8% dei sinistri (1.519, 12 in più del 2016), e del 2,2% delle vittime (1.656, 36 deceduti in più). I numeri diffusi dalla Polstrada confermano la tendenza già annunciata da una stima preliminare dell'Istat sui primi sei mesi del 2017. Rispetto allo stesso periodo del 2016, dice l'Istat, si è assistito a un decremento degli incidenti stradali con lesioni alle persone del 3,9% ed una diminuzione del numero dei feriti del 4,8% ma una inversione di tendenza per le vittime che tornano crescere del 7,5%.

Meno violazioni dei limiti di velocità

Un capitolo importante delineato dall'analisi della Polizia è quello sulla velocità nelle strade. Per le verifiche sulla velocità media sono stati impiegati 333 Tutor su un totale di circa 3.100 km di autostrada. Le rilevazioni hanno permesso di accertare, dal 1° gennaio al 30 novembre 2017, 468.389 violazioni dei limiti di velocità, il 21,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016. Il sistema Vergilius - attivo su alcuni tratti delle strade statali SS 1 Aurelia, SS 7 quater Domitiana, SS 309 Romea e SS 145 var. Sorrentina - nei primi 11 mesi del 2017 ha accertato 20.160 violazioni dei limiti di velocità, l'87% in più rispetto al 2016. Lo stesso sistema, attivo sui primi 100 chilometri dell'autostrada del Mediterraneo, a tutto novembre 2017 ha rilevato 85.556 violazioni.

Alcol e stupefacenti

Ancora percentuali minime, ma significative, di automobilisti sorpresi alla guida sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti. I posti di controllo attivati dalla Polizia sono stati 1.015 in 80 province, con l'impiego di 5.520 operatori e 1.575 professionisti tra medici e personale sanitario della Polizia di Stato. I conducenti controllati sono stati 36.861, il 5,7% dei quali (pari a 2.104) è risultato positivo all'alcol con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, mentre l'1,5% (pari a 567 conducenti) è risultato positivo ad una o più sostanze stupefacenti. I campioni di saliva prelevati in strada e inviati al Centro di Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma, hanno confermato la positività ad almeno una sostanza psicoattiva di 456 conducenti, pari al 80,4% di quelli (567) risultati positivi al test di screening su strada, ed al 1,2% dei conducenti controllati.

Salgono le vittime del sabato sera

Ultimo capitolo è quello sulle stragi del sabato sera. Secondo quanto reso noto dalla Polizia, dall'inizio dell'anno al 10 dicembre scorso, nelle notti dei fine settimana Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri hanno impiegato nei posti di controllo 165.443 pattuglie, rilevando 2.785 incidenti (55 in più del 2016) con 105 vittime (3 in più dell'anno precedente). I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 234.198 (+0,7%), il 5,12% dei quali (pari a 11.981, 10.327 uomini e 1.654) è risultato positivo al test (nel 2016 la percentuale era del 5,10%). Le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono state 493. I veicoli sequestrati per la confisca 601.