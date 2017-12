Case di lusso, Milano 7° nella classifica delle città più desiderate

In cima ai desideri di chi vuole comprare una casa di lusso in Italia c'è Milano. Il capoluogo lombardo si fa strada anche a livello mondiale, entrando al settimo posto nella top ten delle città più ambite secondo la classifica stilata da LuxuryEstate.com, partner di Immobiliare.it per il settore degli immobili di prestigio.

Unica italiana

Per stilare la graduatoria sono state analizzate le ricerche online avvenute nel corso del 2017. E Milano, unica italiana, si posiziona a un lusinghiero settimo posto, in mezzo ad altre nove città straniere. Si tratta della località per la quale il budget medio degli italiani che cercano una casa di lusso si rivela essere il più basso, aggirandosi su una media di 900 mila euro.

Miami al primo posto

Circa la metà del budget messo a disposizione per Miami, la destinazione più richiesta. Gli italiani alla caccia di immobili di prestigio, infatti, mettono sul piatto in media 1,8 milioni di euro per la città della Florida, dove il valore medio delle proprietà residenziali di lusso in vendita è di 2,7 milioni di euro.

Los Angeles la più "ricca"

Ancora più alta la richiesta di esborso economico per la seconda classificata, New York. Chi pensa di acquistare una casa di lusso nella Grande Mela si trova di fronte a un valore medio di 4,1 milioni di euro tra gli immobili in vendita. Ma il record spetta a Los Angeles, che si posiziona al quarto posto della graduatoria di LuxuryEstate.com, dove i prezzi medi raggiungono i 4,5 milioni di euro.

Le altre mete

Il podio, dopo Miami e New York, viene completato da Londra, che dunque è la città europea più ambita dai ricchi investitori italiani nonostante la Brexit e il difficile negoziato che sta coinvolgendo il governo del Regno Unito e l'Unione europea. Al quinto e sesto posto si piazzano altre due città europee. A sorpresa non compaiono Parigi o Berlino ma due città del Sud del Vecchio Continente: Lisbona (quinta) e Barcellona (sesta). Come per Londra, la complicata situazione politica non pregiudica dunque l'interesse per la capitale della Catalogna. Alle spalle di Milano, settima, si piazzano invece Dubai, Ibiza e Rio de Janeiro