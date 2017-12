Riutilizzavano oro di furti e rapine, arrestati gioiellieri in Toscana

Tentato assalto a portavalori nel Cagliaritano: banditi in fuga

I malviventi hanno bloccato la statale 125, nel comune di Castiadas, per bloccare un furgone blindato di un’azienda di vigilanza. Poi hanno esploso colpi di arma da fuoco. Ma il tentativo di rapina non ha avuto successo: sono in corso ricerche per trovare i responsabili